Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und des Polizeipräsidiums Hagen

Kreis Olpe (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht.

Sie finden diese unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6159512

Rückfragen richten Sie bitte an die Pressestelle des PP Hagen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
  • 16.11.2025 – 08:25

    POL-OE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Lennestadt (ots) - Am Samstag, den 15.11.2025, befuhren gegen 22:55 Uhr, zwei PKW die B236 von Altenhundem in Fahrtrichtung Saalhausen. Ein PKW war mit insgesamt fünf Personen besetzt, der Andere mit einer Person. Beide Fahrzeugführer waren jeweils 18 Jahre alt. Im Zuge eines Überholmanövers bremste und beschleunigte man sich jeweils gegenseitig aus. Dabei kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Diese kamen darauf ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:28

    POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Attendorn (ots) - Am Donnerstag (13. November) ereignete sich gegen 14:45 Uhr in Attendorn ein Verkehrsunfall auf der Straße "Zur Hubertushütte". Ein 65-Jähriger war mit seinem Auto auf den PKW einer vorausfahrenden 56-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-OE: Diebe in Rüblinghausen am Werk

    Olpe (ots) - Sechs Anzeigen nahm die Polizei am Donnerstag (13. November) in Rüblinghausen auf. Unbekannte Täter hatten sich hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an insgesamt sechs Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Straße "Schlade" gingen die Täter an einem Subaru Forester und einem Audi ans Werk. Während aus dem Subaru augenscheinlich nichts entwendet wurde, fehlten aus dem Audi diverse Akkus und ...

    mehr
