POL-OE: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und des Polizeipräsidiums Hagen

Lennestadt (ots) - Am Samstag, den 15.11.2025, befuhren gegen 22:55 Uhr, zwei PKW die B236 von Altenhundem in Fahrtrichtung Saalhausen. Ein PKW war mit insgesamt fünf Personen besetzt, der Andere mit einer Person. Beide Fahrzeugführer waren jeweils 18 Jahre alt. Im Zuge eines Überholmanövers bremste und beschleunigte man sich jeweils gegenseitig aus. Dabei kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Diese kamen darauf ...

mehr