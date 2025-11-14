PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe in Rüblinghausen am Werk

Olpe (ots)

Sechs Anzeigen nahm die Polizei am Donnerstag (13. November) in Rüblinghausen auf. Unbekannte Täter hatten sich hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an insgesamt sechs Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

In der Straße "Schlade" gingen die Täter an einem Subaru Forester und einem Audi ans Werk. Während aus dem Subaru augenscheinlich nichts entwendet wurde, fehlten aus dem Audi diverse Akkus und Elektrowerkzeuge der Marke Bosch.

In der "Düringerstraße" drangen die Täter in einen Fiat Punto ein und durchsuchten das Fahrzeug nach möglicher Beute. Nach erster Bestandsaufnahme fehlten bei der Anzeigenaufnahme jedoch keine Gegenstände aus dem Auto.

Aus der Straße "Zum Stein" erhielt die Polizei Kenntnis von einer Überwachungskamera, die gegen 2:20 Uhr verdächtige Aufzeichnungen gemacht hatte. Auf einem Grundstück war eine männliche Person an einen Kleintransporter herangetreten und versuchte, dessen Tür zu öffnen. Als dies nicht gelang, entfernte sich der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Gleiche wurde fast zur selben Zeit aus der Straße "Zum Lindenborn" gemeldet. Ebenso war hier war eine männliche Person an zwei Autos der Marke BMW herangetreten. Der Mann entfernte sich allerdings, als durch den Bewegungsmelder in dem Carport das Licht aktiviert wurde.

Eine nähere Beschreibung der aufgezeichneten Person liegt derzeit noch nicht vor und kann erst nach genauer Sichtung der Aufnahmen erstellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

