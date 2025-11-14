PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher im Gewerbegebiet unterwegs

Olpe (ots)

Auf zwei Grundstücken im Gewerbegebiet an der "Ziegeleistraße" waren am Donnerstagabend (13.November) Einbrecher aktiv. Gegen 22:50 Uhr hatten die Täter an einer metallverarbeitenden Firma einen Einbruchsalarm ausgelöst. Als die Polizeibeamten nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, befanden sich dort bereits keine Personen mehr. Die Beamten stellten jedoch beschädigte Fenster an dem Firmengebäude fest. Und auch auf einem direkten Nachbargrundstück hatten unbekannte Täter ein Fenster an einer Lagerhalle eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden aus beiden Gebäuden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

