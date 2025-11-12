Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kindertagesstätte

Lennestadt (ots)

In Bilstein drangen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (10./ 11.November) in einen Kindergarten am "Mathilde-Brill-Platz" ein. Durch Aufhebeln eines Außenfensters verschafften sie sich Zugang und durchsuchten im Innenbereich diverse Schränke und Schubladen. Dabei fiel ihnen eine Geldbörse mit einem geringem Bargeldbetrag in die Hände. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

