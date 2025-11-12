PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kindertagesstätte

Lennestadt (ots)

In Bilstein drangen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (10./ 11.November) in einen Kindergarten am "Mathilde-Brill-Platz" ein. Durch Aufhebeln eines Außenfensters verschafften sie sich Zugang und durchsuchten im Innenbereich diverse Schränke und Schubladen. Dabei fiel ihnen eine Geldbörse mit einem geringem Bargeldbetrag in die Hände. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 10:49

    POL-OE: Einbruch in Gaststätte

    Lennestadt (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag- und Dienstagmorgen (9.-11.November) in ein Wohnhaus an der Straße "Freiheit" in Bilstein ein. Im Keller des Gebäudes verschafften sie sich Zutritt zu einer Gaststätte. Dort wurden mehrere Spielautomaten und Sparfächer aufgebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe, eine Kaffeemaschine, einen Laptop und diverse Spirituosen. Der entstandene Sachschaden ist im unteren vierstelligen Eurobereich ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:48

    POL-OE: Verkehrsunfall in Gerlingen

    Wenden (ots) - Am Dienstag (11.November) ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Auffahrunfall auf der Koblenzer Straße (L512) in Gerlingen. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW einer 23-Jährigen auf und stürzte. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt schätzen die Polizeibeamten ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:01

    POL-OE: Versuchter Einbruch in Discounter

    Lennestadt (ots) - Ein Discounter in Elspe war in der Nacht zu Dienstag (11. November) ins Visier von Einbrechern geraten. Kurz nach Mitternacht lösten sie den Einbruchsalarm des Marktes an der "Bielefelder Straße" aus. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, waren bereits keine Täter mehr vor Ort. Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Eingangsschiebetür ein Stück offen stand. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren