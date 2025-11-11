PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Discounter

Lennestadt (ots)

Ein Discounter in Elspe war in der Nacht zu Dienstag (11. November) ins Visier von Einbrechern geraten. Kurz nach Mitternacht lösten sie den Einbruchsalarm des Marktes an der "Bielefelder Straße" aus. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, waren bereits keine Täter mehr vor Ort. Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Eingangsschiebetür ein Stück offen stand. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es den Tätern nicht gelungen, in das Objekt hineinzugelangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

