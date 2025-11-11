POL-OE: Werkzeug von Baustelle gestohlen
Finnentrop (ots)
Am Wochenende (08. bis 10. November) haben unbekannte Täter in Bamenohl Werkzeuge von einer Baustelle im "Wiemker Weg" entwendet. Dabei fiel ihnen ein Hydraulikhammer der Marke Epiroc sowie zwei Baggerschaufeln in die Hände. Der Wert der Beute wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell