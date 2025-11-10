POL-OE: Fahrer eines Kleintransporters unter Alkoholeinfluss
Attendorn (ots)
In der Nacht zu Sonntag (09. November) kontrollierten Beamte der Polizeiwache Attendorn auf der L539 gegen Mitternacht einen Kleintransporter. Im Verlauf der Kontrolle erhielten die Polizeibeamten Hinweise darauf, die auf eine Alkoholisierung des 35-jährigen Fahrzeugführers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Strafanzeige.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell