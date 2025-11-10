PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vandalismus am SGV-Heim

Attendorn (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagmittag und Samstagmittag (07./08. November) ihr Unwesen auf dem Gelände des SGV Attendorn oberhalb der Waldenburger Bucht getrieben. Die Täter verursachten Sachschäden an Mülltonnen und einem Pfosten der Zufahrtsschranke. Außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen neben dem SGV-Heim. Aus dem Schuppen wurde zwar augenscheinlich nichts entwendet, jedoch liegt der Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

