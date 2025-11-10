Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Am Freitag (07. November) ereignete sich um 12:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Fahrenschotten. Eine 55-jährige Autofahrerin war hier in die Kreisstraße (13) eingebogen. Ein 32-jähriger Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der K13. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, wich der 32-Jährige nach links aus, verlor die Kontrolle und kam in einer angrenzenden Wiese zu Fall. Er verletzt sich und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

