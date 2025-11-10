POL-OE: Einbruch in Gerlingen
Wenden (ots)
Eine sozialtherapeutische Praxis war in Gerlingen Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag (06./07. November) in die Räumlichkeiten der Praxis an der "Bruchstraße" ein. Im Innenbereich wurden diverse Schränke und Schubläden geöffnet und offensichtlich nach Beute durchsucht. Ob die Täter den Tatort mit Beute verließen, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
