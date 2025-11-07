Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in eine Lagerhalle

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag (06. November) gewaltsam in die Lagerhalle eines Wasserversorgers an der "Bahnstraße" in Kraghammer eingebrochen. Vermutlich lösten sie durch ihre Tat gegen 18:00 Uhr den Alarm aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, ob den Tätern auch Beute in die Hände gefallen war. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

