POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Unfall in Olpe

Olpe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (04. November) kurz vor 9 Uhr auf der Straße "In der Trift" in Olpe. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus einer Grundstückeinfahrt über den Gehweg hinweg in die Straße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 44-Jährigen, welcher zeitgleich mit seinem E-Scooter über den dortigen Gehweg fuhr. Ebenfalls auf dem E-Scooter ...

