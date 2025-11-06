PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Unfall in Olpe

Olpe (ots)

Am Mittwochmorgen (05. Oktober) kam es kurz nach 9:30 Uhr im Einmündungsbereich der Brabeckstraße und der Hakemickestraße zu einem Verkehrsunfall. Beim Einbiegen war eine 85-jährige Autofahrerin mit dem PKW einer 46-Jährigen zusammengestoßen. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

