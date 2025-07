Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Rheinallee

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (30.06.2025), gegen 14:08 Uhr, ereignete sich in der Rheinallee in Ludwigshafen ein Auffahrunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin musste an der Kreuzung zur Max-Pechstein-Straße verkehrsbedingt halten. Ein 45-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr der 26-Jährigen auf. Dabei wurde die 49-jährige Beifahrerin der 26-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro für beide Fahrzeuge.

