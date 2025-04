Pinneberg (ots) - In der Nacht auf Montag (07.04.2025) ist es im Sanddornring vor einem dortigen Reihenhaus zu einem versuchten Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen. Die unbekannten Täter scheiterten am Versuch, die Türen zu öffnen und entfernten sich in nicht bekannte Richtung. Um 03:12 Uhr machten sich mindestens ...

mehr