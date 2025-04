Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unbekannte versuchen nachts einen im Carport abgestellten BMW zu entwenden - Kriminalpolizei auf der Suche nach weiteren Hinweisen

Pinneberg (ots)

In der Nacht auf Montag (07.04.2025) ist es im Sanddornring vor einem dortigen Reihenhaus zu einem versuchten Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen. Die unbekannten Täter scheiterten am Versuch, die Türen zu öffnen und entfernten sich in nicht bekannte Richtung.

Um 03:12 Uhr machten sich mindestens zwei Unbekannte an dem schwarzen 5er BMW, der im Carport vor dem Haus parkte, zu schaffen. Vermutlich versuchten die Täter das am Fahrzeug verbaute "Keyless-Go-System" zu manipulieren. Dieser Versuch scheiterte und man entfernte sich wieder.

Beide Personen waren mit einer Steppjacke mit Kapuze und Jeans bekleidet und hatten eine schlanke/athletische Figur. Mindestens ein Täter trug schwarze Handschuhe.

Die Tat wurde teilweise durch eine verbaute Kameraüberwachung aufgezeichnet und am folgenden Morgen durch den Geschädigten bemerkt.

Das Sachgebiet 5 der Kriminalpolizei Pinneberg hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann weitere Angaben zu den verdächtigen Personen machen oder kann weitere tatrelevante Hinweise geben? Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Deponieren Sie bitte Schlüssel mit Keyless-Go-Systemen nicht in Fahrzeugnähe und schirmen Sie die Funksignale durch geeignete Maßnahmen ab.

Weitere Informationen und Hinweise, wie sie sich vor Diebstahl schützen können, finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell