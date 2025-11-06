Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest

Olpe (ots)

Ein 33-Jähriger aus dem Raum Kassel wurde am späten Dienstagabend (04. Oktober) in Olpe kontrolliert. Der Mann war den Polizeibeamten um 23:50 Uhr mit seinem PKW auf der Bruchstraße aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Der 33-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.

