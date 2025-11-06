POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest
Olpe (ots)
Ein 33-Jähriger aus dem Raum Kassel wurde am späten Dienstagabend (04. Oktober) in Olpe kontrolliert. Der Mann war den Polizeibeamten um 23:50 Uhr mit seinem PKW auf der Bruchstraße aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Der 33-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell