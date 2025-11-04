PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt auf der Stellwerkstraße gestoppt

Olpe (ots)

Bei einer Streife durch die Stellwerkstraße fiel Polizeibeamten am 4. November ein 41-Jähriger mit seinem Auto auf. Der Fahrer war eine halbe Stunde nach Mitternacht mit seinem Wagen unterwegs und fiel durch ungewöhnliches Fahrverhalten auf. Deshalb führten die Beamten eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 41-Jährigen. Weil er einen Alkoholvortest ablehnte, wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

