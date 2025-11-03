POL-OE: Einbruch in Gerlingen
Wenden (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (31.Oktober) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Bischof-Wilhelm-Straße" eingebrochen. Vermutlich waren sie durch die gewaltsame Öffnung der Terassentür in die Wohnung gelangt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
