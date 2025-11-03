PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gerlingen

Wenden (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (31.Oktober) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Bischof-Wilhelm-Straße" eingebrochen. Vermutlich waren sie durch die gewaltsame Öffnung der Terassentür in die Wohnung gelangt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

