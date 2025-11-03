POL-OE: Einbruch in Gerlingen

Olpe (ots) - In der Nacht von Mittwoch (29. Oktober) auf Donnerstag wurde in der Josefstraße die Beifahrerscheibe eines Ford Transit eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten unter anderem ein tragbares Radio und eine Bauchtasche aus dem Fahrzeug. Der Schaden wird insgesamt auf einen mittleren dreitstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

