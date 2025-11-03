Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Berlinghausen

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag (31.Oktober) in einen metallverarbeitenden Betrieb an der Straße "Im Öhlchen" einzubrechen. Durch Auftrennen eines Gitterzaunes drangen sie zunächst auf das Betriebsgelände. Dort machten sie sich an zwei Fenstern des Firmengebäudes zu schaffen. Offenbar beendeten die Täter ihre Tat, nachdem sie gegen 20:30 Uhr den Alarm ausgelöst hatten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

