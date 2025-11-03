PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Berlinghausen

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag (31.Oktober) in einen metallverarbeitenden Betrieb an der Straße "Im Öhlchen" einzubrechen. Durch Auftrennen eines Gitterzaunes drangen sie zunächst auf das Betriebsgelände. Dort machten sie sich an zwei Fenstern des Firmengebäudes zu schaffen. Offenbar beendeten die Täter ihre Tat, nachdem sie gegen 20:30 Uhr den Alarm ausgelöst hatten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

