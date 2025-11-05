POL-OE: Stemmhammer von Baustelle gestohlen
Finnentrop (ots)
Unbekannte Täter haben in Altfinnentrop einen Stemmhammer von einer Baustelle an der "Attendorner Straße" entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (31. Oktober) und Montag (03. November). Bei der Maschine handelt es sich um einen Abbruchhammer der Marke Atlas Corp., Typ MS03 SB 152. Der Neupreis des Gerätes liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
