Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Stemmhammer von Baustelle gestohlen

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter haben in Altfinnentrop einen Stemmhammer von einer Baustelle an der "Attendorner Straße" entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (31. Oktober) und Montag (03. November). Bei der Maschine handelt es sich um einen Abbruchhammer der Marke Atlas Corp., Typ MS03 SB 152. Der Neupreis des Gerätes liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
