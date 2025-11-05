Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vierjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (04. November) kurz vor 9 Uhr auf der Straße "In der Trift" in Olpe. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus einer Grundstückeinfahrt über den Gehweg hinweg in die Straße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 44-Jährigen, welcher zeitgleich mit seinem E-Scooter über den dortigen Gehweg fuhr. Ebenfalls auf dem E-Scooter befand sich der vierjährige Sohn des 44-Jährigen. Nach erster Einschätzung wurde das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Während an dem E-Scooter keine Beschädigungen festzustellen waren, schätzten die Beamten den Schaden an dem PKW auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

