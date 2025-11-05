PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vierjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (04. November) kurz vor 9 Uhr auf der Straße "In der Trift" in Olpe. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 37-jähriger Autofahrer aus einer Grundstückeinfahrt über den Gehweg hinweg in die Straße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 44-Jährigen, welcher zeitgleich mit seinem E-Scooter über den dortigen Gehweg fuhr. Ebenfalls auf dem E-Scooter befand sich der vierjährige Sohn des 44-Jährigen. Nach erster Einschätzung wurde das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Während an dem E-Scooter keine Beschädigungen festzustellen waren, schätzten die Beamten den Schaden an dem PKW auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 09:55

    POL-OE: Stemmhammer von Baustelle gestohlen

    Finnentrop (ots) - Unbekannte Täter haben in Altfinnentrop einen Stemmhammer von einer Baustelle an der "Attendorner Straße" entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (31. Oktober) und Montag (03. November). Bei der Maschine handelt es sich um einen Abbruchhammer der Marke Atlas Corp., Typ MS03 SB 152. Der Neupreis des Gerätes liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:00

    POL-OE: Trunkenheitsfahrt auf der Stellwerkstraße gestoppt

    Olpe (ots) - Bei einer Streife durch die Stellwerkstraße fiel Polizeibeamten am 4. November ein 41-Jähriger mit seinem Auto auf. Der Fahrer war eine halbe Stunde nach Mitternacht mit seinem Wagen unterwegs und fiel durch ungewöhnliches Fahrverhalten auf. Deshalb führten die Beamten eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 41-Jährigen. Weil er einen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:16

    POL-OE: Einbruchsversuch in Berlinghausen

    Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Freitag (31.Oktober) in einen metallverarbeitenden Betrieb an der Straße "Im Öhlchen" einzubrechen. Durch Auftrennen eines Gitterzaunes drangen sie zunächst auf das Betriebsgelände. Dort machten sie sich an zwei Fenstern des Firmengebäudes zu schaffen. Offenbar beendeten die Täter ihre Tat, nachdem sie gegen 20:30 Uhr den Alarm ausgelöst hatten. Anschließend ...

    mehr
