Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 18-Jährige im Bus sexuell belästigt

Recklinghausen (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung in einem Bus bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 18-Jährige aus Essen stieg am Dienstagnachmittag gegen 14:10 Uhr an der Haltestelle Gladbeck West (S9) in einen Bus ein. Mit ihr stieg ein bislang unbekannter Mann ein, der gegenüber von der Essenerin Platz nahm. Der Tatverdächtige soll sich mit seiner Hand in die Hose gefasst und sein Geschlechtsteil kurzzeitig rausgeholt haben. Die 18-Jährige verließ den Bus an der nächsten Haltestelle.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,80m-1,90m - lange, schwarze, lockige Haare - Kreuzkette - enges, weißes Langarmshirt - Vollbart

Hinweise werden vom zuständigen Kommissariat werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell