Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Wegen Hund gestürzt - 15-Jähriger verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Händelstraße ist am Dienstagmittag ein Junge mit seinem Fahrrad verunglückt - offenbar, weil er sich vor einem Hund erschreckt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 15-Jährige gegen 12.20 Uhr auf einem Stichweg, der zum Supermarkt führt, unterwegs. In der Nähe stand eine 61-jährige Frau mit einem Hund. Nach Angaben des Jungen bellte der Hund plötzlich und rannte auf den Jungen los. Der 15-Jährige erschreckte sich, wollte ausweichen und stürzte. Vor Ort gab der Junge an, dass alles soweit okay sei. Kurz darauf verspürte er aber größere Schmerzen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Personalien der Frau hatte sich der Junge vorsichtshalber geben lassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dazu werden auch noch Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

