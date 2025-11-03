PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Kinder und Jugendliche im Zug

Kaiserslautern (ots)

Am 1. November 2025 kam es gegen 19:25 Uhr am Hauptbahnhof Kaiserslautern zu einem polizeilichen Einsatz nach der Rückreise von Fans des FC Schalke 04 und des Karlsruher SC. Ein 35-jähriger Deutscher, bekleidet mit einem Fanschal des FC Schalke 04, sprach ein 11-jähriges Kind an und versuchte es vom Bahnhof wegzulocken. Das Kind lehnte dies ab. Daraufhin begann der Mann das Kind sowie drei weitere Jugendliche massiv zu bedrohen. Eine anwesende erwachsene Aufsichtsperson der Jugendlichen und des Kindes schritt ein und verständigte über die Deutsche Bahn die Bundespolizei. Beim Eintreffen der Streife befanden sich der Mann sowie die betroffenen Kinder und Jugendlichen am Bahnsteig, da sie denselben Zug nehmen wollten. Wegen der bestehenden Gefährdungslage wurde der Mann von der Zugfahrt ausgeschlossen und erhielt einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er zudem einen Beamten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 35-Jährige den eigentlichen Fanzug zuvor aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung und anschließender ärztlicher Behandlung in Karlsruhe verpasst. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

