Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Geschädigtenaufruf - Rassistische Beleidigungen in Regionalbahn

Schweighofen/ Landau (ots)

Am 2. November 2025 gegen ca. 15:00 Uhr kam es in der RB 53 auf der Strecke Wissembourg - Neustadt an der Weinstraße zu einem Vorfall, bei dem ein männlicher 36-jähriger Deutscher mehrere Mitreisende lautstark beleidigt und belästigt haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann im Bereich des Bahnhofs Schweighofen ausfällig geworden sein und dabei insbesondere ausländerfeindliche Beleidigungen geäußert sowie sein Geschlechtsteil entblößt haben. Mehrere bislang unbekannte Fahrgäste verließen daraufhin den Zug an den Bahnhöfen Winden und Landau.

Der Beschuldigte wurde später durch Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Landau (Pfalz) festgestellt. Er zeigte sich aggressiv, war offenbar alkoholisiert und musste zeitweise durch die Beamten fixiert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt die Person einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Landau.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet die Fahrgäste, die am genannten Tag in der Regionalbahn RB 53 unterwegs waren und insbesondere durch das Verhalten des Mannes beleidigt oder belästigt wurden, sich als Zeugen oder Geschädigte zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

