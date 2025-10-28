Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Beleidigung und Bedrohung in der RB 66 - Zeugenaufruf

Lauterecken/Hirschborn (ots)

Lauterecken / Hirschhorn. - Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am 10. September 2025 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Regionalbahn RB 66 auf der Strecke von Lauterecken nach Hirschhorn ereignet hat.

Ein 14-jähriger Junge wurde in der Bahn von einem bislang unbekannten Mann mehrfach beleidigt und bedroht. Der Täter soll den Jugendlichen mit rassistischen und beleidigenden Worten beschimpft und ihm körperliche Gewalt angedroht haben. Beim Aussteigen soll der Mann den Jungen am Kragen gepackt und versucht haben, ihn zurück in den Zug zu ziehen.

Der Täter wird als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er soll zwischen 1,70 m und 1,75 m groß sein, hat eine sehr schlanke Statur und blonde Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein auffällig grell orangefarbenes Shirt, das besonders ins Auge fiel.

Der Jugendliche kannte den Mann zuvor nicht. Die Bundespolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

