PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Beleidigung und Bedrohung in der RB 66 - Zeugenaufruf

Lauterecken/Hirschborn (ots)

Lauterecken / Hirschhorn. - Die Bundespolizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am 10. September 2025 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Regionalbahn RB 66 auf der Strecke von Lauterecken nach Hirschhorn ereignet hat.

Ein 14-jähriger Junge wurde in der Bahn von einem bislang unbekannten Mann mehrfach beleidigt und bedroht. Der Täter soll den Jugendlichen mit rassistischen und beleidigenden Worten beschimpft und ihm körperliche Gewalt angedroht haben. Beim Aussteigen soll der Mann den Jungen am Kragen gepackt und versucht haben, ihn zurück in den Zug zu ziehen.

Der Täter wird als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er soll zwischen 1,70 m und 1,75 m groß sein, hat eine sehr schlanke Statur und blonde Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein auffällig grell orangefarbenes Shirt, das besonders ins Auge fiel.

Der Jugendliche kannte den Mann zuvor nicht. Die Bundespolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:57

    BPOL-KL: Gesuchter Mann in Limburgerhof festgenommen

    Limburgerhof (ots) - Am 24. Oktober 2025 gegen 11:35 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in der S3 von Ludwigshafen Hauptbahnhof nach Speyer Hauptbahnhof auf Höhe des Bahnhofes Limburgerhof einen Mann. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 22-jährigen Türken ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen falscher uneidlicher Aussage vorlag. Der 22-Jährige konnte die Geldstrafe ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:51

    BPOL-KL: Mann nach exhibitionistischem Vorfall im Bahnhof festgestellt

    Mainz (ots) - Am 24. Oktober 2025 wurde eine Streife der Bundespolizei von zwei minderjährigen Mädchen angesprochen. Die 17-Jährigen gaben an, dass ein Mann in ihrer Anwesenheit in der Zwischenebene des Hauptbahnhofs Mainz in seine Hose gefasst und dabei onaniert habe. Anhand der Personenbeschreibung konnte der Mann kurz darauf im Bahnhof angetroffen werden. Er lag ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:27

    BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Landau

    Landau (ots) - Am 26. Oktober 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof in Landau. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 46-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landau wegen Diebstahls sowie zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Landau aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren