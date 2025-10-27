PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gesuchter Mann in Limburgerhof festgenommen

Limburgerhof (ots)

Am 24. Oktober 2025 gegen 11:35 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in der S3 von Ludwigshafen Hauptbahnhof nach Speyer Hauptbahnhof auf Höhe des Bahnhofes Limburgerhof einen Mann. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 22-jährigen Türken ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen falscher uneidlicher Aussage vorlag. Der 22-Jährige konnte die Geldstrafe in Höhe von 2.426,00 Euro nicht begleichen, daher wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

