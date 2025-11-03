PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl am Hbf Ludwigshafen vollstreckt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht des 1. November 2025 wurde im Hauptbahnhof Ludwigshafen ein 38-jähriger Deutscher durch eine Streife der Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Diebstahls sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung, zur Abwehr einer Gefahr für Bahnbenutzer vorlag.

Da der 38-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 2175 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 72 Tagen in die JVA Frankenthal gebracht.

