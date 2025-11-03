Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Sexuelle Belästigung in RB 66 von Wolfstein nach Kaiserslautern

Wolfstein (ots)

Am 2. November 2025 um ca. 12.50 Uhr wurde eine 29-jährige Frau in der RB 66 auf Höhe des Bahnhof Wolfstein von einem Mann gegen ihren Willen am Hals und Intimbereich berührt. Die Frau rettete sich vor dem Übergriff in eine Zugtoilette und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern nahm die Frau bei Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Kaiserslautern in Empfang. Der Mann muss den Zug bereits am Haltepunkt Olsbrücken verlassen haben. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Täterbeschreibung: Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen ca. 1,80m großen, hellhäutigen Mann mit Glatze, ohne Bart, mit einem Böhse Onkelz-Tattoo am linken Unterarm und fehlenden bzw. ungepflegten Zähnen handeln. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einer Bomberjacke (oranges Innenfutter), Jogginghose, Stiefeln sowie einer "Jamaika-Mütze mit Locken". Außerdem führte er einen Rucksack mit Böhse Onkelz-Aufdruck mit sich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu dem mutmaßlichen Täter geben können sich zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell