Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Niedertrebra

Niedertrebra (ots)

Am Stausee in Niedertrebra kam es gestern früh zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 37-jähriger Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell