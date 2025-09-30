PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Wildunfall bei Niedertrebra

Niedertrebra (ots)

Am Stausee in Niedertrebra kam es gestern früh zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 37-jähriger Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena

  30.09.2025

  30.09.2025

  30.09.2025

