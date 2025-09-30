PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffiti festgestellt

Weimar (ots)

Mehrere Graffiti auf insgesamt sieben Parkbänken wurden im Bereich des Poseckschen Gartens festgestellt. Eine Tatzeit lässt sich derzeit nicht genau eingrenzen. Mit weißer Farbe wurden Schriftzüge bzw. einzelne Buchstaben auf die Bänke geschmiert. Die Reinigungskosten betragen etwa 500 Euro. Täterhinweise gibt es im Moment keine.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

