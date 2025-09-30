LPI-J: Mehrere Graffiti festgestellt
Weimar (ots)
Mehrere Graffiti auf insgesamt sieben Parkbänken wurden im Bereich des Poseckschen Gartens festgestellt. Eine Tatzeit lässt sich derzeit nicht genau eingrenzen. Mit weißer Farbe wurden Schriftzüge bzw. einzelne Buchstaben auf die Bänke geschmiert. Die Reinigungskosten betragen etwa 500 Euro. Täterhinweise gibt es im Moment keine.
