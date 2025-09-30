LPI-J: Mehrere Graffiti festgestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Leichte Verletzungen sowie zwei beschädigte Fahrzeuge. Das ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montagmorgen auf der Kraftsdorfer Straße. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes und ein 22-Jähriger mit einem VW Transporter fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Geraer Straße. An einer Kreuzung hielt der Mercedes an einer rot zeigenden Ampel ordnungsgemäß an. Dies übersah der 22-Jährige und fuhr mit seinem ...

