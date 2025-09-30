LPI-J: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz
Weimar (ots)
Montagnachmittag befuhr ein 25-jähriger Krad-Fahrer die Kreisstraße 311, aus Richtung Hohenfelden kommend, in Richtung Riechheim. Vermutlich aufgrund der Straßenbeschaffenheit verlor der Erfurter die Kontrolle über sein Motorrad und kam ins Schlingern. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Mit einer Fußfraktur wurde er ins Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 400 Euro.
