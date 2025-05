Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Pulverfund in der Paderborner Innenstadt

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Dienstag, dem 20. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 13:36 Uhr durch die Polizei zu einem Atelier in die Paderborner Innenstadt alarmiert, welches eine Briefsendung mit einem unbekannten Pulver erhalten hatte. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, da der vermeintliche Absender angab, den Brief nicht versendet zu haben und somit nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem Inhalt des Briefes um einen Gefahrstoff handelt.

Der Bereich um den Fundort wurde zuerst abgesperrt und die Personen, die den Brief berührt hatten wurden einer entsprechenden Handdesinfektion unterzogen. Zur Abstimmung über das weitere Vorgehen tauschte sich die Einsatzleitung mit entsprechenden Fachbehörden, sowie dem hinzugezogenen Fachberater für Gefahrstoffe aus.

Im Anschluss wurde der Brief durch einen Trupp mit spezieller Schutzkleidung luftdicht gesichert und zur weiteren Untersuchung an die Polizei übergeben. Die Geschäftsräume des betroffenen Ateliers wurden bis zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses vorerst geschlossen. Der Einsatz konnte nach ca. 2:15h beendet werden.

Im Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte der Wachen Süd und Nord, zwei Wechselladerfahrzeuge mit den Abrollbehältern Gefahrgut und Dekontamination, die Einsatzleitwagen des Führungsdienstes C und B, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Fachberater ABC und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell