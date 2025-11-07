PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Junger Radfahrer durch Kollision mit PKW verletzt

Attendorn (ots)

In der Straße "Auf den Peulen" gab es am 6. November einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Gegen 13.18 Uhr war ein 13-jähriger Radfahrer auf einem Verbindungsweg für Fußgänger unterwegs. Als er nach links auf die Straße "Auf den Peulen" einbiegen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Auto eines 49-Jährigen. Dieser fuhr aus Richtung der "Bergstraße" auf der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß mit dem Kraftfahrzeug stürzte der 13-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird aktuell im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

