POL-OE: E-Scooter-Fahrer fällt in Olpe auf
Olpe (ots)
Weil ein 43-Jähriger mit seinem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr, fiel er Beamten der Polizeiwache Olpe am Freitagabend (07. November) auf. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann gegen 20:40 Uhr in der Straße "Auf der Fohrt". Hierbei ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsum des 43-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine leichte Alkoholisierung. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.
