PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter-Fahrer fällt in Olpe auf

Olpe (ots)

Weil ein 43-Jähriger mit seinem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr, fiel er Beamten der Polizeiwache Olpe am Freitagabend (07. November) auf. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann gegen 20:40 Uhr in der Straße "Auf der Fohrt". Hierbei ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsum des 43-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine leichte Alkoholisierung. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 09:56

    POL-OE: Einbruch in Gerlingen

    Wenden (ots) - Eine sozialtherapeutische Praxis war in Gerlingen Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag (06./07. November) in die Räumlichkeiten der Praxis an der "Bruchstraße" ein. Im Innenbereich wurden diverse Schränke und Schubläden geöffnet und offensichtlich nach Beute durchsucht. Ob die Täter den Tatort mit Beute verließen, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:02

    POL-OE: Junger Radfahrer durch Kollision mit PKW verletzt

    Attendorn (ots) - In der Straße "Auf den Peulen" gab es am 6. November einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Gegen 13.18 Uhr war ein 13-jähriger Radfahrer auf einem Verbindungsweg für Fußgänger unterwegs. Als er nach links auf die Straße "Auf den Peulen" einbiegen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Auto eines 49-Jährigen. Dieser fuhr aus Richtung der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:02

    POL-OE: Einbruch in eine Lagerhalle

    Attendorn (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag (06. November) gewaltsam in die Lagerhalle eines Wasserversorgers an der "Bahnstraße" in Kraghammer eingebrochen. Vermutlich lösten sie durch ihre Tat gegen 18:00 Uhr den Alarm aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, ob den Tätern auch Beute in die Hände gefallen war. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren