Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Attendorn

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter drangen am Freitagabend (07. November) in ein Einfamilienhaus an der Straße "Kehlberg" ein. Zeugen hatten gegen 20:45 Uhr die Polizei verständigt, weil sie das Leuchten von Taschenlampen in dem Haus bemerkt hatten. Als die Polizeibeamten wenig später am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt. Aus dem Haus wurde ein IPad, eine hochwertige Armbanduhr, Schmuck und Bargeld entwendet. Der Beuteschaden liegt insgesamt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell