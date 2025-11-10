POL-OE: Haus in Neu-Listernohl Ziel von Einbrechern
Attendorn (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (07. November) zwischen 18 Uhr und 22:50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der "Alte Handelsstraße" eingebrochen. Im Inneren wurden offensichtlich Schränke und Schubläden nach Beute durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnten jedoch noch keine Angaben über eventuell entwendete Gegenstände gemacht werden. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
