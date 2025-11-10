POL-OE: Haus in Neu-Listernohl Ziel von Einbrechern

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter drangen am Freitagabend (07. November) in ein Einfamilienhaus an der Straße "Kehlberg" ein. Zeugen hatten gegen 20:45 Uhr die Polizei verständigt, weil sie das Leuchten von Taschenlampen in dem Haus bemerkt hatten. Als die Polizeibeamten wenig später am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt. Aus dem Haus wurde ein IPad, eine hochwertige Armbanduhr, Schmuck und Bargeld entwendet. Der ...

