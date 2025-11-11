POL-OE: Auto in Finnentrop gestohlen
Finnentrop (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (09./10. November) einen PKW in der "Johannes-Biggemann-Straße" gestohlen. Der etwa 25 Jahre alte graue Mercedes C180 (Kombi) war vor der Wohnanschrift des Halters auf der Straße abgestellt worden. Der Wert des Wagens wird auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell