Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Altenhundem auf

Lennestadt (ots)

Ein 51-Jähriger wurde in der Nacht zu Dienstag (11.11.2025) von Beamten der Polizeiwache Lennestadt auf der "Hagener Straße" angehalten und kontrolliert. Der Mann war ihnen gegen 1:25 Uhr aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des Autofahrers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 51-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und eine Anzeige aufgenommen. Seinen Führerschein musste der Mann vorläufig in amtlicher Verwahrung belassen. Die Beamten stellten das Dokument sicher und untersagten die Weiterfahrt.

