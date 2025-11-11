PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Wache der Feuerwehr

Lennestadt (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag (09./10. November) in das Gerätehaus der Feuerwehr in Bilstein eingebrochen. Sie drangen über ein Fenster in das Gebäude an der Straße "Freiheit" ein. Aus der Feuerwache wurden nach derzeitigem Kenntnisstand etwa 200 Euro Bargeld und zwei Motorsägen der Marke Stihl entwendet. Diese hatten zusammen einen Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

