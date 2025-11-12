POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Lennestadt (ots) - Ein Discounter in Elspe war in der Nacht zu Dienstag (11. November) ins Visier von Einbrechern geraten. Kurz nach Mitternacht lösten sie den Einbruchsalarm des Marktes an der "Bielefelder Straße" aus. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, waren bereits keine Täter mehr vor Ort. Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Eingangsschiebetür ein Stück offen stand. Nach derzeitigem ...

mehr