POL-OE: Einbruch in Gaststätte
Lennestadt (ots)
Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag- und Dienstagmorgen (9.-11.November) in ein Wohnhaus an der Straße "Freiheit" in Bilstein ein. Im Keller des Gebäudes verschafften sie sich Zutritt zu einer Gaststätte. Dort wurden mehrere Spielautomaten und Sparfächer aufgebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe, eine Kaffeemaschine, einen Laptop und diverse Spirituosen. Der entstandene Sachschaden ist im unteren vierstelligen Eurobereich einzuschätzen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell