POL-OE: Verkehrsunfall in Gerlingen
Wenden (ots)
Am Dienstag (11.November) ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Auffahrunfall auf der Koblenzer Straße (L512) in Gerlingen. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW einer 23-Jährigen auf und stürzte. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt schätzen die Polizeibeamten den Schaden an beiden Fahrzeugen auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.
