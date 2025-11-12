PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Gerlingen

Wenden (ots)

Am Dienstag (11.November) ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Auffahrunfall auf der Koblenzer Straße (L512) in Gerlingen. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW einer 23-Jährigen auf und stürzte. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt schätzen die Polizeibeamten den Schaden an beiden Fahrzeugen auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

