Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll stoppt Feuerwehr-Oldtimer auf der BAB 5

Lörrach

Ende Juli fiel einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach auf der BAB 5 in Richtung Norden ein roter Feuerwehr-Oldtimer mit Schweizer Ausfuhrkennzeichen auf. Der 35-Jährige spanische Fahrzeuglenker und sein Beifahrer wurde von der mobilen Kontrolleinheit zu einer routinemäßigen Überprüfung des Feuerwehr-Oldtimers angehalten. Dabei stellte ich heraus, dass der LKW für umgerechnet 6.380,-- Euro in der Schweiz gekauft worden war und anschließend nach Spanien transportiert werden sollte. Anstatt den korrekten Weg über ein Grenzzollamt mit den erforderlichen Zollformalitäten zu nehmen, fuhren die beiden jedoch ohne Anmeldung nach Deutschland. Gespart hätten sie sich hier Abgaben in Höhe von etwa 450,-- Euro. Glücklicher Umstand für die zwei: weil es sich um einen original erhaltenen Oldtimer handelt, der so nicht mehr gebaut wird, fiel kein Zoll an und die Einfuhrumsatzsteuer belief sich auf den ermäßigten Satz von 7%. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorschriftswidrigem Verbringen eines im Drittland erworbenen Fahrzeugs eingeleitet, die Abgaben sowie eine Sicherheitsleitung in Höhe von 400,-- Euro zur Sicherung der Einfuhrabgaben wurden vom Fahrer bezahlt. Das Verfahren wurde an die Straf- und Bußgeldstelle beim Hauptzollamt Karlsruhe abgegeben und das rollende Stück Feuerwehrgeschichte durfte im Anschluss seine Reise nach Spanien fortsetzen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell