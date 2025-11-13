PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Fahrzeuge in Attendorn aufgebrochen

Attendorn (ots)

Insgesamt vier Anzeigen zu Diebstählen aus Kleintransportern nahm die Polizei am Mittwoch (12. November) in Attendorn auf.

Drei der Fahrzeuge nahmen sich die Täter in der Straße "Donnerwenge" vor.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hatten sie hier an einem VW-Transporter eine Scheibe eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

Dies sah bei einem VW Caddy und einem VW Crafter anders aus. Auch hier wurden die Heckscheiben der Fahrzeuge in der "Donnerwenge" eingeschlagen. In diesen Fällen entwendeten die Täter allerdings Werkzeuge und Maschinen im mittleren vierstelligen Eurowert aus den Kleintransportern.

Werkzeuge wurden zudem aus einem VW-Transporter in der Straße "Auf den Peulen" gestohlen. Auch hier hatten die Täter in der gleichen Nacht die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und waren so in den Innenraum gelangt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

