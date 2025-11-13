POL-OE: Gartengeräte aus Transporter gestohlen
Finnentrop (ots)
Unbekannte Täter haben in der "Hollenbocker Straße" mehrere akkubetriebene Gartenwerkzeuge aus einem Kleintransporter der Marke Peugeot, Typ Boxer, gestohlen. Auf bislang unbekannte Art und Weise waren sie zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (11./12. November) in den Innenraum des Fahrzeugs gelangt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
