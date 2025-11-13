PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gartengeräte aus Transporter gestohlen

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter haben in der "Hollenbocker Straße" mehrere akkubetriebene Gartenwerkzeuge aus einem Kleintransporter der Marke Peugeot, Typ Boxer, gestohlen. Auf bislang unbekannte Art und Weise waren sie zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (11./12. November) in den Innenraum des Fahrzeugs gelangt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

