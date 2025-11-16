PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 15.11.2025, befuhren gegen 22:55 Uhr, zwei PKW die B236 von Altenhundem in Fahrtrichtung Saalhausen. Ein PKW war mit insgesamt fünf Personen besetzt, der Andere mit einer Person. Beide Fahrzeugführer waren jeweils 18 Jahre alt. Im Zuge eines Überholmanövers bremste und beschleunigte man sich jeweils gegenseitig aus. Dabei kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Diese kamen darauf jeweils von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeug touchierte einen Baum. Weiter prallte eines der beiden Fahrzeuge gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter auf einen Grünstreifen geschoben. Ein Fahrzeug kam mit starkem Frontschaden auf der Fahrbahn zum Stehen, das Andere bliebt rundum beschädigt im Straßengraben liegen. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde leichtverletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Team hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme verbleibt die B236 voll gesperrt. Die Fahrzeuge und die Führerscheine der Fahrzeugführer wurden sichergestellt./rs

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Dir GE / FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:28

    POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Attendorn (ots) - Am Donnerstag (13. November) ereignete sich gegen 14:45 Uhr in Attendorn ein Verkehrsunfall auf der Straße "Zur Hubertushütte". Ein 65-Jähriger war mit seinem Auto auf den PKW einer vorausfahrenden 56-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-OE: Diebe in Rüblinghausen am Werk

    Olpe (ots) - Sechs Anzeigen nahm die Polizei am Donnerstag (13. November) in Rüblinghausen auf. Unbekannte Täter hatten sich hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an insgesamt sechs Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Straße "Schlade" gingen die Täter an einem Subaru Forester und einem Audi ans Werk. Während aus dem Subaru augenscheinlich nichts entwendet wurde, fehlten aus dem Audi diverse Akkus und ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-OE: Einbrecher im Gewerbegebiet unterwegs

    Olpe (ots) - Auf zwei Grundstücken im Gewerbegebiet an der "Ziegeleistraße" waren am Donnerstagabend (13.November) Einbrecher aktiv. Gegen 22:50 Uhr hatten die Täter an einer metallverarbeitenden Firma einen Einbruchsalarm ausgelöst. Als die Polizeibeamten nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, befanden sich dort bereits keine Personen mehr. Die Beamten stellten jedoch beschädigte Fenster an dem Firmengebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren