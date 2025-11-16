Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 15.11.2025, befuhren gegen 22:55 Uhr, zwei PKW die B236 von Altenhundem in Fahrtrichtung Saalhausen. Ein PKW war mit insgesamt fünf Personen besetzt, der Andere mit einer Person. Beide Fahrzeugführer waren jeweils 18 Jahre alt. Im Zuge eines Überholmanövers bremste und beschleunigte man sich jeweils gegenseitig aus. Dabei kam es zur Berührung der Fahrzeuge. Diese kamen darauf jeweils von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeug touchierte einen Baum. Weiter prallte eines der beiden Fahrzeuge gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter auf einen Grünstreifen geschoben. Ein Fahrzeug kam mit starkem Frontschaden auf der Fahrbahn zum Stehen, das Andere bliebt rundum beschädigt im Straßengraben liegen. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde leichtverletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Team hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme verbleibt die B236 voll gesperrt. Die Fahrzeuge und die Führerscheine der Fahrzeugführer wurden sichergestellt./rs

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell