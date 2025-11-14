POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall
Attendorn (ots)
Am Donnerstag (13. November) ereignete sich gegen 14:45 Uhr in Attendorn ein Verkehrsunfall auf der Straße "Zur Hubertushütte". Ein 65-Jähriger war mit seinem Auto auf den PKW einer vorausfahrenden 56-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.
