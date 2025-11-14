PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (13. November) ereignete sich gegen 14:45 Uhr in Attendorn ein Verkehrsunfall auf der Straße "Zur Hubertushütte". Ein 65-Jähriger war mit seinem Auto auf den PKW einer vorausfahrenden 56-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

