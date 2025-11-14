POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Olpe (ots) - Sechs Anzeigen nahm die Polizei am Donnerstag (13. November) in Rüblinghausen auf. Unbekannte Täter hatten sich hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an insgesamt sechs Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Straße "Schlade" gingen die Täter an einem Subaru Forester und einem Audi ans Werk. Während aus dem Subaru augenscheinlich nichts entwendet wurde, fehlten aus dem Audi diverse Akkus und ...

mehr