Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

Olpe (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am späten Freitagabend (14. November) in Olpe vorläufig festgenommen. Gegen 23:30 Uhr war der Mann in der Straße "Falkenweg" aufgefallen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er sich Zutritt zu einem Lagerraum im Bereich eines Carports verschafft. Aus diesem hatte er offenbar alkoholische Getränke entwendet. Zudem setzte er dort gelagerte Arbeitskleidung in Brand. Nur durch Zufall hatte ein 45-jähriger Anwohner den Tatverdächtigen vor Ort festgestellt und versucht, diesen festzuhalten. Dabei warf der flüchtende Mann seinem Verfolger eine Flasche an den Kopf und verletzte ihn leicht. Danach gelang es ihm, sich zunächst vom Ort zu entfernen. Die brennende Kleidung in dem Carport konnte durch den Geschädigten noch mit eigenen Mitteln gelöscht werden, bevor das Feuer größeren Schaden verursachen konnte. Im weiteren Verlauf konnte der 32-Jährige in einer nahegelegenen Unterbringungseinrichtung für geflüchtete Menschen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der tatverdächtige Bewohner der Einrichtung hatte hier gegen 0:30 Uhr als Randalierer für einen Polizeieinsatz gesorgt. Vorliegende Meldungen und Beschreibungen legten zudem den Verdacht nahe, dass der Tatverdächtige zuvor an geparkten Autos die Türen nach deren Schließzustand kontrolliert hatte. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

