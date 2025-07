Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (727) Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Feuchtwangen (ots)

Am Donnerstagabend (16.07.2025) geriet eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Auracher Gemeindeteil Weinberg (Lkrs. Ansbach) in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer an dem Gebäude in der Straße 'Zur Wiesethquelle' war gegen 20:15 Uhr der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt worden. Beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fest, dass die Scheune bereits in Vollbrand steht. Die betroffenen Anwohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig ins Freie begeben. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Hierdurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude verhindert werden. Die Scheune selbst brannte vollständig ab.

Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zu Folge im Sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Ansbacher Kriminalpolizei.

