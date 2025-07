POL-MFR: (726) 25-jähriger Felix L. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Weißenburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (16.07.2025) ereignete sich auf der B2 bei Weißenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Taxi schleuderte in den Gegenverkehr und stieß hier mit zwei weiteren Pkw zusammen. Eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Das Taxi war gegen 16:00 Uhr aus Richtung Treuchtlingen kommend in Fahrtrichtung Weißenburg unterwegs. Auf Höhe Dettenheim geriet das Fahrzeug ins schleudern und ...

